По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составляет более 80 миллионов рублей. А пострадавшие граждане лишились в общей сложности 60 миллионов рублей.

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Северному административному округу ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в многомиллионном мошенничестве.По версии оперативников, генеральный директор агентства недвижимости, расположенного в центре столицы, создала преступное сообщество с целью личного обогащения. Действуя из корыстных побуждений, она привлекла к противоправной деятельности сообщников, сформировала семь структурных подразделений, а также установила порядок взаимодействия и обмена информацией между ними.Согласно разработанному плану, злоумышленники осуществляли сбор сведений о скончавшихся владельцах столичной недвижимости. Используя заранее изготовленные поддельные паспорта и документы, в том числе иностранных государств, подозреваемые незаконно регистрировали имущество на соучастников преступного сообщества, выдающих себя за наследников либо покупателей. За участие в данных сделках новые владельцы жилья получали денежное вознаграждение в сумме от 300 тысяч рублей и выше.В дальнейшем осуществлялась легализация квартир на рынке вторичного жилья. Их стоимость при продаже составляла от 6 до 30 миллионов рублей. Лишь спустя несколько месяцев добросовестные покупатели узнавали о фиктивности договоров купли-продажи, получив повестку из суда о признании сделок недействительными.Таким образом аферисты незаконно завладели 15 объектами недвижимости. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составляет более 80 миллионов рублей. А пострадавшие граждане лишились в общей сложности 60 миллионов рублей.Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, а также частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый организатор и 16 активных участников преступного сообщества были задержаны. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.По местам проживания злоумышленников и в офисных помещениях проведены обыски. Обнаружены поддельные паспорта, фиктивные бланки согласий, доверенностей, свидетельств о праве на наследство, квитанции о денежных переводах, договоры купли-продажи и списки с адресами квартир. Также изъяты банковские карты, денежные средства, драгоценные ювелирные изделия и личные документы умерших граждан, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк