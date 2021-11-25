В результате осмотра автомобиля 40-летнего жителя Подмосковья обнаружены и изъяты предметы, похожие на карабин и пистолет, а также патроны разного калибра...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и патронов к нему.В ходе надзора за безопасностью дорожного движения Госавтоинспекторы на Поречной улице остановили для проверки документов автомобиль «Лексус» под управлением 40-летнего жителя Подмосковья. При общении с сотрудниками полиции мужчина заметно нервничал. Было принято решение провести осмотр транспортного средства, в результате которого в багажнике инспекторы ДПС обнаружили и изъяли предмет, похожий на карабин, и 63 патрона разного калибра. Кроме того, в салоне автомобиля обнаружен и изъят предмет, похожий на пистолет, и еще шесть патронов.По результатам проведенного исследования изъятый пистолет изготовлен самодельным способом из травматического пистолета модели «ИЖ-79-9Т» и относится к нестандартному, короткоствольному, гладкоствольному, огнестрельному оружию. Для производства выстрелов пригоден. Часть изъятых патронов являются стандартными, изготовленными промышленным способом, и относятся к штатным боеприпасам для огнестрельного оружия. Три патрона для производства выстрелов пригодны.Остальное изъятое в настоящее время направлено на экспертизу.Дознанием ОМВД России по району Марьино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния - лишение свободы сроком до двух лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18