Если в начале месяца показатель превышал 400 исследований на 100 тысяч населения, то сейчас чуть больше 300.

Ситуация с пандемией коронавируса во Владимирской области остаётся напряжённой. Об этом рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.Несмотря на ведомство беспокоят , а также уменьшение количества проводимых ПЦР-тестов.«Если в начале месяца показатель превышал 400 исследований на 100 тысяч населения, то сейчас чуть больше 300», - уточнила Марина Колтунова.Она добавила, что диагностика положена всем владимирцам с признаками ОРВИ, при положительных экспресс-тестах на ковид, а также контактным лицам.Все, кто сталкивается с нарушениями или отказом в заборе проб на анализы, могут обращаться по телефону горячей линии: 8 800 200 0545.Тяжелее всех COVID-19 протекает у старшего поколения. Доля заболевших среди граждан старше 60 лет составляет более 26%, у владимирцев от 50 до 64 лет – 6,7%, трудоспособных жителей в возрасте 30-49 – 27,3%, молодёжи 18-29 – 8%.В завершении выступления в Роспотребнадзоре призвали вакцинироваться и соблюдать действующие ограничения.«От этого будет зависеть то, как мы встретим Новый год», - резюмировали в надзорном ведомстве.