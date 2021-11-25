Шагать в ногу со временем и не бояться жизни онлайн. Во Владимире подвели итоги областного смотра-конкурса информационной деятельности в сфере культуры. Его главная задача – отметить тех,

Шагать в ногу со временем и не бояться жизни онлайн. Во Владимире подвели итоги областного смотра-конкурса информационной деятельности в сфере культуры. Его главная задача – отметить тех, кто активно ведёт соцсети, следит за оформлением сайтов, создаёт печатные издания и делится своим творчеством. Без этого в современном мире никуда, говорят работники культуры. Вот и стараются общаться