Ваш двор завален снегом или дорога не очищена от льда? Сообщите об этом на специальную горячую...

Ваш двор завален снегом или дорога не очищена от льда? Сообщите об этом на специальную горячую линию мэрии Владимира. Она работает в управлении ЖКХ. Сообщить о снежных завалах можно и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу.8 (4922) 53-26-30 (по будням) - управление ЖКХ05 и 8 (4922) 53-11-48 (по выходным) - городская дежурно-диспетчерская службаПо этим номерам владимирцы могут пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий управляющими компаниями. Кроме того, не забывайте о портале "Владимир - это мы". Там можно написать о любой возникшей проблеме, а специалисты направят обращение в отвечающий за это орган власти.Как отмечают в мэрии, коммунальные службы продолжают антигололёдную обработку улиц и общественных пространств областного центра в круглосуточном режиме.Фото из архива ГТРК "Владимир"