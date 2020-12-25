Со слов задержанного, увидев привязанную собаку, он решил забрать ее себе. В настоящее время пес возвращен хозяйке...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Измайлово задержали подозреваемого в краже собаки.В отдел полиции поступило сообщение от 64-летней жительницы столицы. Заявительница рассказала, что пришла в один из супермаркетов на 3-й Парковой улице. Она привязала своего породистого пса при входе, а сама отправилась за покупками. Вернувшись, женщина не обнаружила питомца на месте и обратилась за помощью в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 44-летний приезжий. Со слов задержанного, увидев привязанную собаку, он решил забрать ее себе. В настоящее время пес возвращен хозяйке.Следственным отделом ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73