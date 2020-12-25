Злоумышленник беспричинно, действуя из хулиганских побуждений, выплеснул горячий напиток в лицо стоящего рядом с ним 71-летнего жителя столицы...

Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали ранее неоднократно судимого безработного 40-летнего жителя столицы, подозреваемого в причинении ожоговых повреждений пенсионеру.Инцидент произошел в подуличном переходе станции «Ясенево» Калужско- Рижской линии Московского метрополитена. Злоумышленник беспричинно, действуя из хулиганских побуждений, выплеснул горячий напиток в лицо стоящего рядом с ним 71-летнего жителя столицы. С ожогами различной степени тяжести пожилой человек был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.В течение двух дней подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене недалеко от той же станции и доставлен в отдел полиции. Объяснить мотив своего поступка он не смог.По данному факту дознанием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18