Злоумышленник, имея доступ к сейфу, воспользовался известной ему кодовой комбинацией и похитил пакет с деньгами...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники г. Москвы задержали подозреваемого в краже из организации.В территориальный отдел полиции поступило заявление от сотрудника магазина, специализирующегося на продаже спортивного оборудования. Он сообщил, что из сейфа организации пропала крупная денежная сумма. Ущерб составил свыше полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний сотрудник магазина.Установлено, что злоумышленник работал в данной организации менеджером и имел доступ к сейфу, где хранилась выручка магазина. Дождавшись момента, когда в помещении, где находился сейф, никого не будет, он воспользовался известной ему кодовой комбинацией и похитил пакет с деньгами. Денежные средства он потратил на собственные нужды.Следствием ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73