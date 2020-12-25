Злоумышленник, имея доступ к сейфу, воспользовался известной ему кодовой комбинацией и похитил пакет с деньгами...
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники г. Москвы задержали подозреваемого в краже из организации.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от сотрудника магазина, специализирующегося на продаже спортивного оборудования. Он сообщил, что из сейфа организации пропала крупная денежная сумма. Ущерб составил свыше полумиллиона рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый. Им оказался 37-летний сотрудник магазина.
Установлено, что злоумышленник работал в данной организации менеджером и имел доступ к сейфу, где хранилась выручка магазина. Дождавшись момента, когда в помещении, где находился сейф, никого не будет, он воспользовался известной ему кодовой комбинацией и похитил пакет с деньгами. Денежные средства он потратил на собственные нужды.
Следствием ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ВАО
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