В Индии сегодня в 70-й раз празднуют День Республики. Впервые его отметили, когда вступила в силу конституция страны. Кульминацией дня станет традиционный военный парад по проспекту Раджпатх в Нью-Дели.

В Индии сегодня в 70-й раз празднуют День Республики. Впервые его отметили, когда вступила в силу конституция страны. Кульминацией дня станет традиционный военный парад по проспекту Раджпатх в Нью-Дели.В этом году в шествии примет участие современная техника, кавалерия на верблюдах, команда мотоциклистов-каскадеров, пехота сикхов, гренадеры и парашютный полк. Почетным гостем на параде станет президент Бразилии Жаир Болсонару. После парада состоится авиашоу, где покажут новые вертолеты индийских ВВС "Апач" и "Чинук".К национальному дню Индии телеканал "Россия 24" приурочил первый выпуск новой программы "Глобальный разговор", на которую ректор Дипломатической академии Александр Яковенко пригласил Посла Индии в России Венкатеша Варму. Разговор – о двусторонних отношениях, о том, в каких сферах наши страны могут теснее сотрудничать, и где у нас уже много общего."Индия притягивает россиян не менее, чем Россия притягивает индийцев. Полагаю, что всё дело в душе. С душой связан и тот факт, что мы представляем народы, которым в прошлом пришлось пережить весьма непростые времена. Мы ценим поэзию. Мы ценим искусство и литературу. Индия — это и страна духовности. Кроме того, в Индии тесно переплетается всё старое и новое. Полагаю, что, когда к нам приезжают люди из России, они чувствуют, как что-то всколыхнулось у них в душе", — отметил Венкатеш Варма, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в Российской Федерации.