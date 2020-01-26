В Турции жертвами землетрясения стал 31 человек. По данным турецких СМИ, пострадали почти полторы тысячи. В частности, под обломками зданий нашли порядка сорока пострадавших.

В Турции жертвами землетрясения стал 31 человек. По данным турецких СМИ, пострадали почти полторы тысячи. В частности, под обломками зданий нашли порядка сорока пострадавших.Стихийное бедствие произошло накануне в провинции, где проживают 400 тысяч человек. Очаг землетрясения магнитудой шесть и восемь десятых был на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущали во многих регионах Турции, а также за рубежами страны — в Израиле, Ираке и Сирии.Страны мира предлагают Анкаре помощь в связи с трагедией, сообщает телеканал "Россия 24". Телеграмму с соболезнованиями в адрес родных погибших Реджепу Эрдогану направил президент России Владимир Путин.