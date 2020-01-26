В новозеландском Гамильтоне проходит четвертый этап Мировой серии по регби-7. В нем принимает участие женская сборная России, которая выступала в группе с командами Австралии, США и Бразилии. В плей-офф турнира россиянки сыграют за 7-е место против представительниц Фиджи.

В новозеландском Гамильтоне проходит четвертый этап Мировой серии по регби-7. В нем принимает участие женская сборная России, которая выступала в группе с командами Австралии, США и Бразилии. В плей-офф турнира россиянки сыграют за 7-е место против представительниц Фиджи.Наша команда в третьем туре групповых состязаний одержала победу над командой Бразилии — 24:14. Ранее российские регбистки уступили представительницам США (12:19) и Австралии (12:42). Наша команда набрала в группе 5 очков, но не смогла выйти в полуфинальную стадию турнира.