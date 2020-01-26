Наследники Ротшильдов подали иск к властям Вены из-за имущества, которое конфисковали нацисты. Что стало предметом спора, и каковы шансы выиграть дело?

Наследники Ротшильдов подали иск к властям Вены из-за имущества, которое конфисковали нацисты. Что стало предметом спора, и каковы шансы выиграть дело?Этот дворец на окраине австрийской столицы – одна из первых в мире психиатрических лечебниц. Ели верить западной прессе, он тоже упоминается в иске наследников Ротшильда к властям Вены. В 1905 году барон Альберт фон Ротшильд основал в городе фонд и передал ему несколько зданий. Но еще до начала второй Мировой барону пришлось бежать в Штаты, спасаясь от нацистов."В ходе изгнания евреев из Австрии, они должны были расставаться со своим имуществом. Оно изымалось. Крупные фабрики, студии, движимое имущество. Происходило полное ограбление евреев, а евреи в Австрии, скажем так, были не самые бедные", — вспоминает Арон Ильич Шнеер, историк, сотрудник мемориала Холокоста в Иерусалиме "Яд-Вашем".Основатель фонда перебрался в Штаты. Все имущество – перешло в руки нацистов. После войны восстановить фонд удалось только в 1956 году. Однако наследникам семьи, по данным "Файнэ́ншл Таймс", об этом не сообщили. Власти Вены посчитали, что с ними будет сложно связаться, и контроль над фондом перешел к городу. Долгое время статус фонда не вызывал вопросов, пока в последние годы здания не пошли с молотка. Наследники считают, что это совпало с резким ростом цен на недвижимость в Вене. При этом здания, по их мнению, распродали по заниженной цене, а значит, продавец был в сговоре с покупателем. И теперь представители династии требуют вернуть все имущество фонда по состоянию на 1938 год."Дело в том, что по законодательству Австрии исковая давность — 30 лет. Если отсчитывать от 1938 года и тех договорённостей, когда они своих прав не предъявили, то очевидно, что этот срок истек. Если же отсчитывать исковую давность от того времени, когда договорённости были нарушены, и власти города продали в частную собственность или вроде того, не для целей города, с этой точки зрения можно считать, что у Ротшильдов есть основания либо получить компенсацию, либо потребовать вернуть это имущество в собственность города", — считает Анатолий Капустин, президент и член исполкома российской Ассоциации международного права.Свои финансовые претензии наследники Ротшильдов оценили в 110 миллионов евро. Это, по данным "Файнэ́ншл Таймс", один из крупнейших исков о возмещении ущерба жертвам нацизма в истории."Все иски начинают течь с момента, когда истец узнал о нарушении своего права. Возможно, наследники не знали о существовании фонда. Были потеряны документы, не обладали сведения. При этом, власти Вены, когда возобновили действие фонда, присвоили себе полномочия фонда, должны были уведомить об этом бывших владельцев или наследников, пригласить их к управлению", — поясняет Мария Ярмуш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву.Как сообщается, наследники Ротшильда намерены в случае успеха передать контроль над фондом народу Австрии. Но власти Вены уверены, что суд на все претензии ответит отказом. По данным "Форбс", адвокат ссылается на некие соглашения в отношении имущества, которые сохраняют "уважение к первоначальным намерениям фонда".