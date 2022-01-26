26.01.2022

2022-01-26 17:31:11

Устанавливается местонахождение Леонида, Ирины, Александра, Андрея и Алексея Шевеленко

Отдел уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавших без вести Шевеленко Леонида Игоревича, 17.05.1966 года рождения, Шевеленко Ирину Львовну, 15.07.1974 года рождения, местнонахождение которых неизвестно с декабря 2007 года, а так же их детей Шевеленко Андрея Леонидовича,10.10.2004 года рождения, Шевеленко Александра Леонидовича, 25.01.2002 года рождения и Шевеленко Алексея Леонидовича, 07.09.2000 года рождения, местонахождение которых неизвестно с декабря 2008 года.



Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).



Пресс-служба УВД по ЮАО

(495) 734-61-22

