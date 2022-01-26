Кау-то собрал раббе евреев и говорит:
-А давайте напьёмся до свинного визка!...Или ещё лечше - как руские!
-Давай!Давай!
-Харашо!Но для этого завтра принисите все по бутылке водки. Мы сольём всё это в бочку и будем оттуда пить!
После такой проповеди Изя пришол к жене и говорит:
-Сагочка, на завтга мне нужна бутылка водки!
-Зачем, Изя? Ведь всё сольют в одну бочку,если ты принесёш ссобой воду,то никто не заметит.
Ну, Изя решил послушать жену. Принёс он воду Раббе,тот взял у него бутылку и вылил её в бочку. Зачерпнул оттуда кружку ... выпил и даже не поморщился. Потом повернулся ко всем и говорит:
-Вот за это нас евреев и не любят.
еще анекдот!