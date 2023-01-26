В деревне Пески Вязниковского районе после капитального ремонта открылся ФАП. В учреждении заменили систему отопления, установили пластиковые окна, утеплили полы, выровняли и покрасили стены, сделали освещение.

В деревне Пески Вязниковского района после капитального ремонта открылся ФАП. В учреждении заменили систему отопления, установили пластиковые окна, утеплили полы, выровняли и покрасили стены, сделали освещение.Кроме того, строители привели в порядок кровлю здания, обновили фасад и крыльцо. Также в деревенский ФАП провели интернет и установили современное медицинское оборудование.На медицинском обслуживании в Песковском ФАПе числятся более 400 человек. По программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» капитальный ремонт обошёлся в 4,1 миллиона рублей.«Проект модернизации первичного звена здравоохранения стартовал в России в 2021 году. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи выступает одним из ключевых проектов нацпроекта «Здравоохранение». Мы уже видим результаты его реализации. ФАП в Песках - один из многих. Люди оценили обновление. Им нравится», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.