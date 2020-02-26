В американском штате Южная Каролина состоялись дебаты демократов. Россия и Трамп снова стали двумя главными темами для обсуждения. Эти теледебаты - последние перед единым днем голосования для 14 штатов.

В американском штате Южная Каролина состоялись дебаты демократов. Россия и Трамп снова стали двумя главными темами для обсуждения. Эти теледебаты — последние перед единым днем голосования для 14 штатов.Демократы расставили акценты: место в самом центре впервые отвели Берни Сандерсу, который лидирует в их внутрипартийной предвыборной гонке. Дискутируют в Южной Каролине, где, как и во всей Америке, рекордно низкая безработица. Ведущая спрашивает, кому нужны социалистические реформы Сандерса, если экономика и так в порядке."Экономика прекрасно работает для таких миллиардеров, как Блумберг, но для обычных американцев дела идет не так хорошо. Половина наших граждан живет от зарплаты до зарплаты. 87 миллионов американцев не имеют медстраховки, 45 миллионов погрязли в кредитах на обучение", — заявил Берни Сандерс, сенатор США от штата Вермонт.Блумберг уже не тушевался, шел напролом. Он наступает Сандерсу на свежую мозоль: социалисту-демократу якобы помогает выдвигаться Россия. Бездоказательный слух, запущенный газетой, Блумберг пускает в ход.- Путин полагает, что Дональд Трамп должен быть президентом США. Вот почему Россия помогает вам избираться!- Эй, господин Путин, если я буду президентом США, поверьте, вы не будете больше вмешиваться в американские выборы.Критиковали Трампа и за то, что его администрация не справляется с коронавирусом. Число заболевших растет, в США их уже 57 человек. Джо Байден напомнил, как администрация Обамы, в которой он был вице-президентом, успешно боролась в США с Эболой. Сейчас у политика борьба за голоса жителей южных штатов. В белых штатах белых — Айове, Нью-Гемпшире — он разгромно проиграл, поэтому ставка на чернокожее население."Я работал как проклятый, чтобы заручиться поддержкой афроамериканцев. Я ничего не ожидаю, я планирую заработать голоса. Я одержу победу в Южной Каролине", — уверяет Джо Байден.Праймериз в Южной Каролине состоится 1 марта. Опросы показывают, что Байден там действительно в лидерах, хотя на этих дебатах он говорил не так много — у него пятое место. Не узнать было Майкла Блумберга. Миллиардер не отмалчивался, как неделю назад, и зал часто был за него.Практически на каждую ремарку Блумберга зал реагировал бурными аплодисментами. Некоторые журналисты заговорили о подкупе аудитории. Билеты на дебаты в Южной Каролине местная ячейка Демократической партии почему-то сделала запредельно дорогими. Самый дешевый стоит 1700 долларов, что, естественно, далеко не всем по карману. А миллиардер в этой кампании денег не жалеет, уже потратил около 500 миллионов долларов. Блумберга все громче обвиняют в том, что свое президентство он не завоевывает, а покупает.