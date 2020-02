Стали известны имена женщин-учёных, которые будут награждены премией Для женщин в науке (For Women in Science). Лауреатом программы IRT, чествующей молодых исследовательниц, в этом году стала Олёна Ванеева, физик-математик из Украины. Церемония пройдёт в Париже 12 марта 2020 года.

Стали известны имена женщин-учёных, которые будут награждены премией "Для женщин в науке" (L'Oreal-UNESCO For Women in Science) в 2020 году.От региона Африка и арабские страны лучшей была признана профессор эпидемиологии Абла Мехио Сибай (Abla Mehio Sibai) из Американского университета Бейрута в Ливане.Профессор Абла Мехио Сибай.Фото L'Oreal Foundation.Европу представит профессор Эдит Хёрд (Edith Heard), генеральный директор Европейской лаборатории молекулярной биологии, возглавляющая кафедру эпигенетики и клеточной памяти Коллеж де Франс в Париже, и бывший директор Отдела генетики и биологии развития в Институте Кюри.Профессор Эдит Хёрд.Фото L'Oreal Foundation.Лучшей в регионе Северная Америка стала Кристи Ансет (Kristi Anseth), заслуженный профессор, доцент кафедры хирургии в Университете Колорадо в Боулдере, США.Профессор Кристи Ансет.Фото L'Oreal Foundation.Латинскую Америку на премии представила профессор Мария Эсперанса Мартинес Ромеро (Maria Esperanza Martnez-Romero) из Национального автономного университета Мексики. Профессор Эсперанса Мартинес Ромеро удостоена премии за ее новаторские исследования по использованию экологически безопасных бактерий для стимулирования роста растений с целью повышения продуктивности сельского хозяйства при одновременном сокращении использования химических удобрений.Профессор Мария Эсперанса Мартинес Ромеро.Фото L'Oreal Foundation.Азиатско-тихоокеанский регион в этом году представит доктор Фирдауси Кадри (Firdausi Qadr) из Международного центра научных исследований в области диарейных болезней в Бангладеш.Доктор Фирдауси Кадри.Фото L'Oreal Foundation.Все лауреаты премии L'Oreal-UNESCO For Women in Science получат денежное вознаграждение 100 тысяч долларов США (6,5 миллиона российских рублей по курсу на 26.02.2020). Области знаний, в которых работают эти выдающиеся исследовательницы, охватывают геномику, эпигенетику, целевую доставку лекарств, регенерацию тканей. Учёные занимаются разработкой методов здорового старения, борются с инфекционными заболеваниями и занимаются профилактикой их развития у детей, а также учатся использовать бактерии вместо химических удобрений для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.Не можем не отметить, что лауреатом программы International Rising Talents (IRT), чествующей молодых исследовательниц, в этом году стала Олёна Ванеева из Института математики НАН Украины (”нститут математики НАН Укра”ни).Научная деятельность Олёны связана в основном с анализом и изучением дифференциальных уравнений.Фото L'Oreal Foundation.В 2020 году в почётный список также вошли молодые и перспективные представительницы следующих стран: Ливана, Маврикия, Иордании, ЮАР, Китая, Сингапура, Южной Кореи, Колумбии, Бразилии, США, Дании, Турции, Великобритании и Испании.Напомним, что в 2018 году в список из 15 лучших подающих большие надежды исследовательниц мира вошла представительница России — Анна Кудрявцева.Церемония награждения лауреаток и стипендиаток пройдёт в Париже 12 марта 2020 года. Корреспондент "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) проведёт серию интервью с именитыми женщинами-учёными и молодыми исследовательницами.Добавим, что премия L'Oreal-UNESCO For Women in Science проводится в 117 странах, включая Россию, где представлена компания LOral и проект "Для женщин в науке". Ежегодно в них проводятся национальные награждения 10 молодых женщин-учёных в возрасте до 35 лет. Затем национальное жюри каждой страны выбирает из них одну претендентку на получение стипендии IRT.