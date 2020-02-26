На Ижевском механическом заводе произошел выброс около 10 литров аммиачной селитры. Пострадали три человека: они получили ожоги средней степени тяжести. Их отправили в Первую республиканскую клиническую больницу.

На Ижевском механическом заводе произошел выброс около 10 литров аммиачной селитры. Пострадали три человека: они получили ожоги средней степени тяжести. Их отправили в Первую республиканскую клиническую больницу, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Калашников".Как уточняют местные спасатели, жизням пострадавших ничего не угрожает. Руководство предприятия начало проверку по факту инцидента.Ижевский механический завод – один из крупнейших российских производителей оружия. Именно там выпускают знаменитый ПМ, а также травматические пистолеты на его основе. В общей сложности на ИМЗ освоена сборка более 100 моделей охотничьих ружей, спортивных, пневматических винтовок и пистолетов. За всю историю завод произвел 17 миллионов "стволов".