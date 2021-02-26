Злоумышленники приискали выморочное имущество умершей гражданки, подготовили поддельные документы о праве наследования, после чего добились открытия наследственного дела...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.В полицию поступила информация о том, что в одну из нотариальных контор города обратились неизвестные с целью вступления в наследство на квартиру умершей женщины, общей стоимостью более 5 миллионов рублей, расположенную на Бартеневской улице. Однако документы, переданные на проверку, вызвали у сотрудников организации сомнение в их подлинности.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, ими оказались 29-летний мужчина и 46-летняя женщина.Установлено, что злоумышленники приискали выморочное имущество умершей гражданки, подготовили поддельные документы о праве наследования, после чего добились открытия наследственного дела.Следственной частью УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73