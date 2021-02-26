Злоумышленники приискали выморочное имущество умершей гражданки, подготовили поддельные документы о праве наследования, после чего добились открытия наследственного дела...
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В полицию поступила информация о том, что в одну из нотариальных контор города обратились неизвестные с целью вступления в наследство на квартиру умершей женщины, общей стоимостью более 5 миллионов рублей, расположенную на Бартеневской улице. Однако документы, переданные на проверку, вызвали у сотрудников организации сомнение в их подлинности.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, ими оказались 29-летний мужчина и 46-летняя женщина.
Установлено, что злоумышленники приискали выморочное имущество умершей гражданки, подготовили поддельные документы о праве наследования, после чего добились открытия наследственного дела.
Следственной частью УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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