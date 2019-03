Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду получил травму в матче против команды Сербии (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Он провел на поле против сербов всего полчаса, после чего попросил замену.

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил травму в матче против команды Сербии (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Он провел на поле против сербов всего полчаса, после чего попросил замену.Роналду вернулся в состав чемпионов Европы впервые после того, как сыграл за национальную команду на чемпионате мира 2018 года в России. При этом обе встречи, проведенные португальцами на своем поле, оказались не слишком удачными: до ничьей с Сербией "красно-зеленые" поделили очки с Украиной – 0:0.Cristiano Ronaldo was just forced off with what looks like a hamstring injury during #PORSER. Could he miss the Champions League game(s) against Ajax? pic.twitter.com/GHSg1Zz38D— AjaxTimes (@ajaxtimes) 25 марта 2019 г.Повреждение у Криша открылось после рывка на 30-й минуте игры и медики сборной определили у него мышечную травму правого бедра. Пока неясно, сможет ли португалец сыграть в ближайших матчах за "Юве", которому предстоят матчи в Серии "А" с "Эмполи", "Кальяри" и "Миланом", а 9 апреля игра 1/4 финала Лиги чемпионов с голландским "Аяксом".