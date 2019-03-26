Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA, российский боксер-профессионал Мурат Гассиев поделился с журналистами своими планами на будущее, сообщив, что для него самым важным будет в самой ближайшей перспективе реванш против украинца Александра Усика.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA, российский боксер-профессионал Мурат Гассиев поделился с журналистами своими планами на будущее, сообщив, что для него самым важным будет в самой ближайшей перспективе реванш против украинца Александра Усика.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Гассиев владел титулом Международной боксерской федерации (IBF) в ходе турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в своем весе сначала завоевал звание по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а затем уступил Усику, который стал абсолютным чемпионом мира. После этого боя наш боксер перенес операцию на плече и поединков не проводил.По словам Гассиева, в течение апреля появится какая-то конкретика в его карьере – и по соперникам, и по весовой категории: "На сегодняшний день самое главное – провести несколько боев, вспомнить, как боксировать. Такого долгого простоя в моей карьере еще не было".Российский боксер считает, что он способен выступить и в первом тяжелом и в супертяжелом весе: "Но на первых порах с топовым боксером, я думаю, не встречусь — это рискованно. Но легких боев я никогда не искал, никого не избегал"."Реванш с Усиком у меня в приоритете, проиграть было неприятно, — цитирует Гассиева портал Sport24. – Но может быть к тому времени, как я заслужу его, Александр уже закончит карьеру или сам не захочет боксировать. Я думаю, если будет выгодное и интересное предложение, то реванш состоится".