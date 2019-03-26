Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое вещество – героин, общей массой около 190 граммов...

В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска задержали на Открытом шоссе 33-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотического средства – героина.При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины сверток желтого цвета с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое вещество – героин, общей массой около 190 граммов.Следствием ОМВД России по району Метрогородок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73