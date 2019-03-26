Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Так результаты американского расследования о связях с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На новостях из Вашингтона укрепился рубль: доллар потерял порядка 40 копеек, евро — около 30.

"Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет". Так результаты американского расследования о связях с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На новостях из Вашингтона укрепился рубль: доллар потерял порядка 40 копеек, евро — около 30.Оправдан по всем пунктам. Но только не для демократов. Во-первых, они заявили, что доклад отнюдь не оправдывает главу Белого дома, а во-вторых, потребовали предоставить вместо сухого пресс-релиза на 4 страницы – полную версию документа."Весь отчет, а также доказательства, лежащие в основе этого документа, должны быть доступны Конгрессу и американскому народу. Должно быть обнародовано как можно больше информации без всякого промедления. Я намерен бороться за прозрачность расследования", — заявил Джеррольд Надлер, председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.Симпатизирующие демократам СМИ – продолжают тему. Издание Time отмечает, что благие для Трампа новости на этом закончились, а дальше президенту предстоит пережить более 10 расследований, касающихся членов его семьи и его бизнеса. Аналитики CNN, в свою очередь, называют доклад – большим подарком Трампу. Выдержки из текста журналисты признали ошеломительными, учитывая показания других фигурантов расследования Мюллера – в том числе Майкла Флинна, Пола Манафорта и Рика Гейтса.Противники Трампа, которые рассчитывали, что доклад подведет Трампа под импичмент – той самой прозрачности теперь намерены добиваться от автора резюме, генпрокурора Барра. Его ждут на слушаниях в нижней палате.Вот, как ситуацию комментирует юрист Наталья Весельницкая, которая также долгое время находилась под прицелом американских следователей."Насколько мы можем судить по этому краткому четырехстраничному резюме, Барр говорит о том, что никаких признаков доказательств и событий, связанных со сговором президента Трампа с Российской Федерацией, и соответственно, фактов вмешательства в избирательный процесс 2016 года со стороны РФ, им не было обнаружено", — сказала она.Сторонники Трампа, в свою очередь, требуют компенсации за два года беспочвенных обвинений. Так, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани предлагает инициировать расследование в отношении тех, кто выдвигал против главы Белого дома незаконные обвинения."Расследование предполагало преступление, которое никто не совершал. Поэтому логично начать новое расследование в отношении инициаторов этой кампании", — подчеркнул он.Аналитики, тем временем, пытаются понять истинные мотивы мюллеровского расследования. Эксперты сходятся во мнении, что вся эта история – лишь предлог для политической борьбы и новых санкций."Больше всего сейчас возмущает то, что Минюст США который внёс "Федеральное агентство новостей" в свой санкционный список, на основании якобы вмешательство нашего агентства в американские выборы, так вот Минюст США никак не отреагировал на провал так называемого расследования Мюллера. Санкции, и всё остальное в отношении как ФАН, так и других компаний остаются. Это лишний раз подчёркивает, что цель -вовсе не какое-то продуктивное расследование, поиски правды, а цель – русофобия", — говорит гендиректор РИА ФАН, Евгений Зубарев.Негодуют от итогов расследования Мюллера даже аполитичные американцы. В течение 22 месяцев 19 первоклассных адвокатов и прокуроров вели дело, которое по факту завершается ничем, кроме потраченных на тяжбу 35 миллионов долларов.