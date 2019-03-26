Социальная сеть Одноклассники уже 13 лет дарит возможность своим пользователям общаться, посылать подарки и удивляет своими новыми сервисами. Настало время подвести итоги и рассказать о цифрах.

Пользователи ОК очень любят делиться друг с другом эмоциями: дарить подарочки, ставить оценки и "классы". В свой день рождения социальная сеть рассказала интересные факты о своих эмоциональных сервисах, которые дарят пользователям счастье каждый день.Часто пользователи дарят много подарков по большим праздникам: например, 7 и 8 марта они отправили рекордные полмиллиарда подарков, при этом самые активные дарят в среднем по 700 подарков разным людям. Но людям в ОК не нужен повод, чтобы делиться эмоциями – только шестая часть подарков отправляется во время крупных праздников вроде Нового года или 8 марта. Люди при этом сами активно создают свои версии виртуальных подарков – более 875 тысяч в месяц.Одноклассники – позитивная социальная сеть, что подтверждают оценки к фотографиям. "Пятерки" к фото ставят в 88% случаев, а пользователь с наибольшим числом оценок получил более миллиона оценок "5". В среднем в месяц одна фотография получает 12 оценок.ОК также выяснили, какие стикерпаки в личных сообщениях пользуются наибольшей популярностью у пользователей. Чаще всего люди делятся в сообщениях картинками с животными – как рисованными, так и стикерами с фотографиями кошек или собак. Популярны также стикеры про взаимоотношения людей.ОК – это видео и музыкаВ Одноклассниках также популярен различный контент: видео, музыка и игры. По числу просмотров видео ОК лидируют среди соцсетей в России. Сейчас ролики и трансляции в социальной сети набирают более 870 миллионов просмотров в сутки. Причем пользователи активно смотрят как обычные ролики, так и профессиональный контент – например, в ОК доступны лучшие российские сериалы.Музыку в ОК также слушают активно: причем как массово узнаваемых артистов, так и новичков сцены – таких, как KAZKA, MATRANG, GRIVINA, ANIVAR, HammAli & Navai. При этом чаще музыку слушают на выходных: например, в субботу прослушиваний на 200% больше, чем в понедельник.ОК – это весь мирСоциальная сеть представлена практически во всех странах мира. В каких-то странах ОК занимают лидирующие позиции по аудитории, но пользователи соцсети есть даже в самых неожиданных местах. Так, в Одноклассники регулярно заходят из Мальты, Люксембурга, Шри-Ланки и даже с острова Науру в Тихом океане.Одноклассники переведены на 14 языков мира, а чаще всего после русского интерфейс ОК переключают на узбекский, украинский, азербайджанский, английский и грузинский языки.