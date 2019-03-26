В Москве в одну из больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот. По предварительным данным ранение нанесла в школе ее одноклассница. При этом пострадавшая школьница скрыла это от учителей и одноклассников, и только вечером того дня мама девочки обнаружила рану.

В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.По предварительным данным ранение нанесла в школе ее одноклассница. При этом пострадавшая школьница скрыла это от учителей и одноклассников, и только вечером того дня мама девочки обнаружила рану.Сейчас опрашиваются сотрудники школы, одноклассники пострадавшей и их родители, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает управление СК РФ по Москве.