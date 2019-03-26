26.03.2019

2019-03-26 12:36:00

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (10(9659) от 26 марта 2019 года).

С ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ!

В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве прошло торжественное собрание, посвящённое 82-й годовщине образования службы экономической безопасности и противодействия коррупции. Читайте на странице 2.



РОДИЛИСЬ ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Сотрудники полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве отметили в Культурном центре главка столичной полиции 50-летие своего подразделения. Продолжение на странице 2.



И ПОСМОТРЕТЬ, И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Делегация МВД Республики Узбекистан посетила 2­ой оперативный полк полиции ГУ МВД России по Москве. Обзорная экскурсия началась с просмотра видеоролика об истории полка. Затем коллеги из Узбекистана осмотрели автомобильный парк, где им рассказали о полицейских автомобилях. Читайте на странице 3.



ОТ ЖЕЗЛА ДО УГРО

Сотрудники УВД по ЮАО поздравили ветерана Великой Отечественной войны Лидию Сергеевну Андрианову с 95-летием. Подробности читайте на странице 3.



ТРЕТЬ ЖИЗНИ СЛУЖИЛ В МИЛИЦИИ

Ветеран органов внутренних дел Иван Алексеевич ЛАНДАРЬ, который является и тружеником тыла, отметил свой 90-летний юбилей. Со столь солидной вехой в жизни своего старшего коллегу, бывшего руководящего работника районного звена Московской Краснознамённой милиции, поздравили нынешние правоохранители, которые служат на севере столицы. Продолжение на странице 3.



НЕКАБИНЕТНЫЙ ОПЫТ

Если я пишу о лучшем в городе сотруднике, отделе или отделении, то, собирая материал о них, финальное мнение так или иначе оставляю за начальником территориального отдела полиции. А когда в течение года за нужным комментарием приходится обращаться к одному и тому же руководителю, то поневоле созревает решение поговорить о нём самом. Читайте на странице 4.



ПРЕСТУПНИК ДУМАЕТ, КАК СБЕЖАТЬ, НО...

«Учитывая резонанс преступления, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил передать дело в центральный аппарат СК РФ», — эта фраза, звучащая из уст официального представителя ведомства Светланы Петренко, говорит о том, что правоохранительные органы намерены провести расследование с особым тщанием. Подробности читайте на странице 5.



В БОРЬБЕ ЗА ПЬЕДЕСТАЛ

Сержант полиции Мария Ефремова завоевала звание «Лучший сотрудник подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых», победив в профессиональном конкурсе «Лучший по профессии». Читайте на странице 5.



СПАСИБО ЗА ГУМАННУЮ МИССИЮ!

Заседание Президиума Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38», посвящённое итогам работы в 2018 году, прошло в Зале приёмов ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на страницах 6-7.



«СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ — СЛУЖИТЬ НАРОДУ»!

Начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве генерал-майор полиции Сергей КАРПОВ рассказал журналистам о работе подразделения. Продолжение на странице 8.



НЕОБХОДИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

На первом этаже жилого дома по улице Трофимова расположен небольшой и с виду ничем не примечательный территориальный отдел полиции района Южнопортовый. Однако именно этому подразделению по итогам минувшего 2018 года было присуждено 2 место в гарнизоне, а в своём округе — «золото». Читайте на странице 9.



СТРАШНЫЙ ЧЕМОДАН

Это был последний день лета. Возле забора на аллее Кремлёвских Курсантов стоял большой чёрный чемодан. На бесхозную вещь обратил внимание случайный прохожий. Он расстегнул молнию и оцепенел от ужаса… Подробности читайте на странице 9.



К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Старший оперативный дежурный ДЧ УВД по ЮВАО старший лейтенант полиции Евгений ТАРЫГИН поступил на службу в органы внутренних дел из-за стремления помогать людям. Читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



КОМАНДИР ПОД ХМЕЛЬКОМ

Офицерское собрание УВД по САО состоялось в актовом зале управления, и на этом заседании присутствовали руководители и сотрудники окружной полиции, а также представители общественности. Увы, для этой встречи нашёлся очередной тревожный повод, связанный с произошедшим чрезвычайным происшествием среди личного состава. Продолжение на странице 11.



ДОЛЯ ВАША

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и раскрытие правонарушений и преступлений, связанных с хищением денежных средств участников долевого строительства на территории столицы. Подробности читайте на странице 11.



СТАРОЕ, НО ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ

В комнате истории УВД по СЗАО много интересных экспонатов. Не погрешу против истины, если скажу, что особым интересом посетителей пользуются документы, рассказывающие о расследовании убийства 6-летней девочки Тани Ткачёвой. Произошло это трагическое событие около шести десятков лет назад, но до сих работа московских милиционеров может послужить образцом расследований подобных преступлений. Читайте на странице 12.



УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ КРИМИНАЛИСТИКИ

Немаловажное значение становлению отечественной криминалистической службы придавалось после Октябрьской революции 1917 года. Так, уже в начале 1919 года Центророзыск (Центральное управление уголовного розыска — головная структура уголовного розыска при Управлении рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел РСФСР) подготовил и представил в Коллегию НКВД республики доклад об организации в уголовном розыске научно-технической службы. Читайте на странице 13.



ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

В конце марта в нашей стране отмечается День работника культуры. О деятельности Культурного центра столичной полиции корреспонденту «Петровки, 38» рассказал его начальник полковник внутренней службы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО. Продолжение на странице 14.



ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Оркестр полиции выступил с отчётным концертом в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве. Любители музыки по достоинству оценили мастерство творческого коллектива. Читайте на странице 14.



«КТО МОЕ СОКРОВИЩЕ УКРАДЕ?»

300 лет прошло, как Пётр казнил Марию Гамильтон. На эшафот отправил эту немку, уличённую в измене. Трагическая развязка любовно-дворцового детектива наступила 27 (14) марта 1719 года. Царь инкриминировал языкатой любовнице не только измену с ничтожным соперником в Немецкой слободе, но больше — распускание сплетен о супруге государя Екатерине. Подробности читайте на странице 15.



ЛЕТОПИСЦЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ БУДНЕЙ

В марте нынешнего года Студии писателей МВД России исполнилось 20 лет. Накануне юбилея наш корреспондент встретился с руководителем творческого коллектива подполковником внутренней службы Дмитрием Жуковым. Читайте на странице 16.



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