Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в США должны сохраниться, несмотря на ожидаемую рецессию в экономике, пишет MarketWatch.

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в США должны сохраниться, несмотря на ожидаемую рецессию в экономике, пишет MarketWatch."На самом деле нет никакого среднего уровня, и очень сложно сказать людям: "Эй, продолжай ходить в рестораны, иди покупать новые дома и [игнорировать] эту кучу тел в углу. Мы хотим, чтобы вы продолжали тратить, потому что, возможно, есть политик, который считает, что рост ВВП — это все, что имеет значение", — заявил Билл Гейтс.Таким образом Гейтс отреагировал на желание президента США Дональда Трампа снять ограничительные меры, которые были введены американскими властями в ответ на распространение пандемии коронавируса в стране. Пандемия уже привела к резкой остановке большей части мировой деловой активности.Большая часть США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и Калифорнию, подчиняется правилам, которые ограничивают передвижение и поездки. Эти усилия по смягчению последствий вспышки COVID-19 приводят экономику США к рецессии и к тому, что рынки акций США, которые достигли максимального роста всего месяц назад, столкнулись с сильнейшим падением.Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, во вторник днем заболевание, вызванное новым штаммом коронавируса, впервые выявленным в Китае в декабре, подхватили около 414 тысяч человек, более 18 тысяч человек умерли по всему миру.В США, где эпидемия, вероятно, все еще находится на стадии зарождения, были инфицированы около 51542 человек.Трамп, однако, сказал ранее во время интервью Fox News, что он надеется, что страна будет открыта к Пасхе 12 апреля, хотя большинству стран потребовались месяцы, чтобы добиться успехов в борьбе с инфекцией.Трамп утверждал, что более длительное закрытие США сделает восстановление экономики после рецессии более трудным.