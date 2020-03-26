Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попросили приостановить поездки пользователей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попросили приостановить поездки пользователей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного департамента транспорта.Отмечается, что данная мера необходима в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина и введенным режимом повышенной готовности.Подчеркивается, что "отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения коронавируса".Из-за самоизоляции горожан, число аварий на дорогах Москвы сократилось на 27%, на 44% сократилось число поездок в метро, на 32% — в наземном транспорте, на 32% — в электричках, на 26% — в каршеринге, на 23% — в такси.На сегодняшний момент в разных странах мира заразились более 460 тысяч человек, более 113 тысяч выздоровели, более 20 тысяч умерли.В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились, двое скончались.