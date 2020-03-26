Тесты на коронавирус начнет делать частная медицинская лаборатория Гемотест, уже в пятницу услуга станет доступна в двух московских отделениях, а также в Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцове.

Тесты на коронавирус начнет делать частная медицинская лаборатория "Гемотест", уже в пятницу услуга станет доступна в двух московских отделениях, а также в Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцове.С 31 марта сдать такой анализ можно будет и в Симферополе, стоимость теста составит 1 900 рублей, а вся процедура займет не более десяти минут, сообщает телеканал "Россия 24". Результаты будут выдавать в срок до двух дней. Готовятся проводить анализы на новую инфекцию и другие частные лаборатории России.