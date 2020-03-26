Специалисты рассказали о правильных способах обработки смартфона от коронавируса

Специалисты "Лаборатории Касперского" рассказали о правильных способах обработки смартфона, на поверхности которого могут скапливаться опасные болезнетворные микроорганизмы. Лучшими средствами, которые можно найти в быту, станут этиловый и изопропиловый спирт, а также перекись водорода и гипохлорит натрия.По словам экспертов, коронавирус может попасть на мобильное устройство двумя путями: с мельчайшими каплями, когда заболевший человек кашляет, либо если пользователь до этого прикасался к зараженным поверхностям. Очищать смартфон лучше регулярно - каждый раз по возвращению домой.Самым щадящим для обеззараживания назвали изопропиловый спирт, например, в виде спрея или влажных салфеток. Это вещество не портит олеофобное покрытие дисплея, которое позволяет пальцу легко скользить по поверхности и оставлять меньше отпечатков.Как запасной вариант можно рассмотреть этанол и перекись водорода. Однако при частом покрытии они могут портить покрытие. "Оптимальная концентрация изопропанола - 70-80%. Более чистый спирт слишком быстро испаряется, а для наилучшего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности около минуты, - сказали в "ЛК". - Чем меньше концентрация, тем меньше эффективность. Так что использовать составы с содержанием спирта сильно менее 70%, то есть, скажем, водку вместо этилового спирта или автомобильную 'омывайку' вместо изопропилового, лучше не стоит".В порт для зарядки, аудиоразъем и другие отверстия лить дезинфицирующие вещества нельзя. Лучше - пропитать ими ватный диск и аккуратно обработать устройство со всех сторон. Что касается хлоргексидина или мирамистина, то эти средства не слишком помогают от коронавируса, добавили в "ЛК".Согласно новым исследованиям, коронавирусы могут до девяти дней сохраняться на металле, стекле и пластике - материалах, из которых сделана современная электроника. Какими еще способами можно дезинфицировать смартфон, читайте в этой статье.Бесплатно обеззаразить поверхности мобильных устройств, включая Россию, предлагает Samsung. А Apple из-за пандемии коронавируса ранее впервые разрешила обрабатывать iPhone и другие свои устройства новым способом.