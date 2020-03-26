В связи с пандемией коронавируса в итальянском футболе могут пройти изменения. Например, планируется расширить высший дивизион - Серию А.

В связи с пандемией коронавируса в итальянском футболе могут пройти изменения. Например, планируется расширить высший дивизион — Серию А.Сейчас в Серии А выступают 20 клубов. Четыре слабейших по итогам сезона выбывают в Серию В. Но, как сообщает "Спорт-Экспресс", предлагается сохранить всем аутсайдерам прописку в элите. Пополнят же Серию А две, а не четыре команды из Серии В. Если эти решения будут приняты, то в следующем сезоне высший дивизион итальянского футбола расширится до 22 клубов.Футбольный сезон в Италии приостановлен из-за пандемии инфекции, вызванной вирусом COVID-19. Пока неизвестно, когда возобновятся матчи чемпионата страны.