Впервые в мире зарегистрирован случай заражения человека сразу двумя штаммами коронавируса. Такой пациент был госпитализирован в Исландии. Однако специалисты отмечают, что мутации вирусов происходят не впервые, и в данном случае это не несет дополнительной опасности.

Впервые в мире зарегистрирован случай заражения человека сразу двумя штаммами коронавируса. Такой пациент был госпитализирован в Исландии. Однако специалисты отмечают, что мутации вирусов происходят не впервые, и в данном случае это не несет дополнительной опасности.Исландия сейчас является одной из передовых стран в области диагностики и изучения коронавируса. В стране с населением 364 тысячи человек сделано более 10 тысяч анализов на СOVID-19. То есть частота тестов в шесть раз выше, чем в Южной Корее и в 12 раз выше, чем в Италии. Другие страны отстали еще существеннее.Такой охват позволил не просто сделать выводы о распространении болезни на острове, но и дал возможность провести секвенирование вирусов, то есть определить последовательность нуклеотидов в каждом конкретном случае. С его помощью выяснилось, что коронавирус проникал в Исландию по трем направлениям с людьми, которые приехали из Италии, Австрии и Англии. Также специалисты смогли определить, что структура вируса у заболевших менялась, по меньшей мере, 40 раз. Правда, пока неясно, повлияет ли мутация как-то на характеристики COVID-19."Мы обнаружили человека с двумя типами вирусов: один с мутацией, другой — без нее. Те, кого он позже заразил, были инфицированы вирусом с мутацией. Это может быть просто совпадением, но это также может означать, что вирус с мутацией будет более заразным, чем вирус без нее. Мы не можем ответить на этот вопрос прямо сейчас", — говорит Кари Стефанссон, генеральный директор компании DeCode Genetics.Открытие исландских ученых лишь подтвердило, что COVID-19 стремительно мутирует. Ранее китайские вирусологи заявили, что на территории КНР было выявлено 149 штаммов коронавируса. Причем сам COVID-19 даже разделили на два подтипа. S-подтип является более старой версией, а L-подтип — более молодой, агрессивной и более заразной. На L-подтип приходится 70 процентов случаев заболеваний, а на подтип S — 30 процентов. Общее же число секвенированных штаммов по миру приближается к пяти сотням.К слову, мутация вирусов происходит довольно часто. Причем особенно актуально это для РНК-содержащих вирусов, к которым относится и COVID-19. Там повреждения в структуре случаются в тысячу раз чаще, чем в ДНК. По мнению российских специалистов, мутации не повлияли на характеристики коронавируса."Вирус постоянно себя копирует с ошибками, выходят все новые и новые вирусные частицы с различными мутациями. Мутации могу быть и такими, что вирус не выживает. То есть он теряет какие-то функции важные и не способен в дальнейшем распространяться. А если они не затрагивают жизненные способности вируса, то он распространяются дальше. Поэтому с точки зрения биологии и иммунологии вирус остается тем же самым. Это никак не влияет ни на разработки, ни на схемы лечения", — объясняет Николай Никитин, руководитель лаборатории кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.Число заразившихся коронавирусом в России сегодня превысило число заразившихся в Исландии. Сейчас COVID-19 диагностирован у 658 пациентов. Всего же в мире к этому моменту заразились коронавирусом около 426 тысяч человек. Почти 110 тысяч уже излечились.