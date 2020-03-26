Московский парк Зарядье в Москве закрыт для посетителей, об этом сообщил его директор Иван Демидов. Друзья! Парк Зарядье закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи, - написал он в своем Instagram.

Московский парк "Зарядье" в Москве закрыт для посетителей, об этом сообщил его директор Иван Демидов. "Друзья! Парк "Зарядье" закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи", — написал он в своем Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramДрузья! Парк "Зарядье" закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!Публикация от Иван Демидов (@i._demidov) 25 Мар 2020 в 11:23 PDTКак сообщалось, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе, которая объявлена по всей стране нерабочей, все столичные рестораны и кафе должны быть закрыты, прорабатывается и режим работы торговый комплексов и парков.