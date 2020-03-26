Шведский нападающий Линус Умарк объявил об уходе из уфимского Салавата Юлаева. 33-летний хоккеист сообщил о своем решении на странице в социальной сети.

Шведский нападающий Линус Умарк объявил об уходе из уфимского "Салавата Юлаева". 33-летний хоккеист сообщил о своем решении на странице в социальной сети."Все хорошее подходит к концу. Я провел в Уфе пять замечательных лет. Я всегда буду хранить воспоминания о болельщиках, дорогие моему сердцу", — приводит слова Умарка ТАСС. Чемпион мира 2017 года Линус Умарк выступал в "Салавате Юлаева" с 2015 года.В среду КХЛ приняло решение о закрытии сезона. Розыгрыш Кубка Гагарина, в четвертьфинал которого пробился "Салават Юлаев", не был завершен.