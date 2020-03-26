Следующая неделя – с 30 марта по 5 апреля – объявлена в РФ нерабочей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам страны. По его словам, длинные выходные предназначены для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

Следующая неделя – с 30 марта по 5 апреля – объявлена в РФ нерабочей с сохранением зарплаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к гражданам страны. Нерабочими объявлены также 28 и 29 марта. По словам президента, длинные выходные предназначены для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса COVID-19. Обращение главы государства транслирует телеканал "Россия 24".Президент призвал граждан предельно серьезно отнестись к рекомендациям врачей и властей, проявить ответственность и побыть дома."Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность, – заявил Путин. – Поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома".Глава государства призвал "не полагаться на русское "авось", поскольку пандемия коронавируса "может коснуться каждого".Путин призвал наиболее уязвимые группы населения быть особенно внимательными. Речь идет о людях старшего поколения и о тех, кто страдает хроническими заболеваниями."Для них и для всех граждан стоит задача сейчас максимально снизить риски", – сказал президент.При этом, по словам президента, органы власти всех уровней, медицинские учреждения, магазины, аптеки и транспорт будут продолжать работу.Ранее 25 марта Путин отменил свою поездку в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству, чтобы обратиться к населению. В обращении он предложил еще ряд важных вещей, в частности – перенести срок голосования по поправкам в Конституцию РФ.