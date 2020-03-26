США призвали Саудовскую Аравию, которая считается лидером Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), положить конец ценовой войне с Россией на нефтяном рынке, пишет CNBC.

США призвали Саудовскую Аравию, которая считается лидером Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), положить конец ценовой войне с Россией на нефтяном рынке, пишет CNBC.В заявлении, опубликованном в среду Государственным департаментом США, представитель ведомства подтвердил, что во вторник секретарь Майк Помпео говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом."Госсекретарь Помпео и наследный принц сосредоточили внимание на необходимости поддержания стабильности на мировых энергетических рынках в условиях реакции всего мира", — говорится в заявлении."Секретарь подчеркнул, что, будучи лидером G20 ("Большой двадцатки") и важнейшим участником энергетического рынка, Саудовская Аравия имеет реальную возможность воспользоваться случаем и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир сталкивается с серьезной экономической неопределенностью", — добавил он.Согласно заявлению Помпео и бен Салман выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу пандемии коронавируса и подчеркнули необходимость совместной работы всех стран для сдерживания вспышки.Международный эталонный сорт нефти Brent торговался на уровне $26,46 за баррель в среду днем, снизившись на 2,5%, в то время как американский сорт нефти West Texas Intermediate (WTI) торговался на уровне $23,47, снизившись более чем на 2,2%.Пандемия коронавируса продолжает подавлять спрос на нефть во всем мире, кроме того, не видно конца непрекращающейся ценовой войны между Эр-Риядом и Москвой.Ранее в этом месяце группа производителей нефти ОПЕК и ее союзники, не входящие в ОПЕК, не смогли договориться о продлении сделки о снижении добычи нефти после 31 марта.Это привело к усилению опасений по поводу резкого увеличения поставок с 1 апреля, поскольку Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты пообещали увеличить производство.