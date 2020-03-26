С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы. Соответствующее распоряжение отдал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы. Соответствующее распоряжение отдал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.В соответствии с приказом министра, руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и дополнительные образовательные программы, надлежит обеспечить предоставление обучающимся каникул в указанный период времени, передает ТАСС.