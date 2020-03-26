Решение о сроках проведения Уимблдонского теннисного турнира будет принято на следующей неделе. Турнир должен пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

Решение о сроках проведения Уимблдонского теннисного турнира будет принято на следующей неделе. Турнир должен пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля.Судьба Уимблдонского теннисного турнира решится на заседании главного совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Высока вероятность отмены или переноса соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.Ассоциация теннисистов профессионалов и Женская теннисная ассоциация уже приостановили все соревнования вплоть до 7 июня. Был перенесен на осень Открытый чемпионат Франции.