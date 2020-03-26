Когда началась пандемия коронавируса, изменилось то, как мы работаем, общаемся, отдыхаем. Вот несколько графиков, которые наглядно демонстрируют, как поменялся быт людей.

Пандемия коронавируса так или иначе уже повлияла на людей во всем мире. Уровень загрязнения снизился, по мере того как люди оставались дома, и эту тенденцию можно наблюдать исследованиях. Изменилось то, как мы работаем, общаемся, отдыхаем. Вот несколько графиков, которые наглядно демонстрируют, как изменился мир и как поменялся быт людей.Люди перестали куда-либо ходитьЛюди во многих странах остаются дома. Это, возможно, самое значительное изменение в нашем поведении во время коронавирусного кризиса. На диаграмме компания по прогнозированию и визуализации данных Descartes Labs, работающая в Нью-Мексико, показывает совокупную мобильность на уровне страны. Используя данные с мобильных устройств, компания рассчитала максимальное расстояние, пройденное в километрах от первого зарегистрированного местоположения за день. Отметим, что мобильность в США, судя по всему, снижается только с 14 марта, что примерно соответствует началу массового закрытия школ и социального отчуждения. Мобильность в Гонконге, где ранее были введены значительные вирусные ограничения, резко снижается примерно с 25 января — с примерно трех километров в день до менее чем одного.Углеродный след Китая снизился на 60%На этой диаграмме показаны средние уровни загрязнения воздуха, содержащего ископаемое топливо, двуокись азота, или NO2, по всему Китаю. Ежегодные уровни снижаются в 2019 и 2020 годах, начало берется от китайского Нового года, хотя снижение в 2020 году гораздо более выражено — с падением примерно на 60%. Эта диаграмма отражает, что люди путешествуют гораздо меньше и остаются в гораздо большем количестве — либо по собственному выбору, либо по приказу местных властей.Две трети американских рабочих перешли на удаленкуАмериканская компания Netskope, занимающаяся облачными данными и безопасностью, отслеживает процент американских сотрудников, работающих удаленно. В пятницу уровень удаленной работы превысил 60%. Компания прогнозирует, что удаленная работа увеличится на этой неделе примерно до 66%. Компания Netskope рассчитывает процент работников на удаленке на основе количества IP-адресов, с которых работают пользователи, по отношению к общему количеству пользователей. В офисе многие сотрудники работают на одном IP-адресе.Взрывной рост клиентов сервиса веб-конференций ZoomОблачная компания Wandera отслеживает инструменты удаленной работы и показывает, что количество пользователей Zoom выросло с 300% до 600% по сравнению со средним днем месяц назад. Акции компании Zoom Video Communications Inc. также растут уже три месяца подряд. Инвесторы считают, что Zoom станет одной из немногих компаний, которой удалось выиграть на фоне распространения коронавируса, сообщает Bloomberg. Компания дорожает на фоне беспрецедентного спроса пользователей, работающих из дома. На прошлой неделе представители компании объявили, что пропускная способность сервиса была увеличена, чтобы справиться с наплывом клиентов.Удвоение числа клиентов Microsoft TeamsMicrosoft объявила "беспрецедентный всплеск в использовании сервиса Teams" и что ее платформа для совместной удаленной работы в настоящее время может похвастаться более чем 44 миллионами ежедневных пользователей. Wandera обнаружила, что количество пользователей Teams удвоилось, а объем данных утроился по сравнению с прошлым месяцем. Microsoft сделала Teams бесплатными для некоторых пользователей во время кризиса вирусов.Сотрудники покинули крупные города для удаленной работы в пригородеКомпания Cloudflare, специализирующаяся на облачных вычислениях в сфере кибербезопасности, создала эту тепловую карту, чтобы показать, как дневной интернет-трафик 18 марта отличался от того, что было месяцем ранее. Зеленые зоны показывают, где дневное пользование интернетом увеличилось, а красные зоны показывают, где трафик упал. Из графика видно, что городские сотрудники удаляются в пригороде зоны залива Сан-Франциско, где у IT-гигантов, таких как Apple, Google и Facebook, есть свои штаб-квартиры.Уолл-стрит пустеетЭта тепловая карта Нью-Йорка, показывающая снижение дневного интернет-трафика 18 марта по сравнению с предыдущим месяцем. Обратите внимание на красный цвет в окрестностях Манхэттена, где находится Уолл-стрит. Светящийся зеленый вокруг города показывает, куда сотрудники перешли работать из дома.Трафик в университетских исследовательских центрах упалС закрытием университетов Cloudflare отмечает, что некоторые национальные исследовательские сети почти не пользуются интернетом. Трафик сравним с уровнем на выходных (выделены фиолетовым). Текущий трафик обозначен красным цветом, а трафик в предыдущие дни — серым.Данные Descartes Labs, Cloudflare, Netskope, Wandera, BusinessInsider.