26.03.2020

2020-03-26 15:05:03

У вязниковского предпринимателя нашли опасные пельмени

В Вязниковском районе индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за продажу мясной продукции без документов.

В ходе проверки сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили, что у вязниковского предпринимателя, занимающегося розничной торговлей мясом и мясными продуктами, производством мясных полуфабрикатов, в обращении находилось 8 кг пельменей без товаросопроводительной документации. Также при производстве пищевой продукции не разработаны, не внедрены и не поддерживаются необходимые процедуры.

Сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора в отношении бизнесмена возбуждены административные дела. Небезопасная пищевая продукция изъята. Выдано предписание об устранении нарушений, которое находится на контроле у специалистов Управления.

