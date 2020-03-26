Учебно-боевой самолет Л-39 разбился в среду в Краснодарском крае. Факт происшествия официально подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань". По предварительным данным ведомства, пилот погиб.Напомним, ЧП произошло 25 марта. Учебно-боевой самолет Л-39 потерпел крушение во время выполнения планового тренировочного полета. К месту падения направились сотрудники поисково-спасательной службы, — сообщили представители министерства.Как рассказали военные, воздушным судном управлял летчик-курсант четвертого курса. Предполагаемая причина трагедии - техническая неисправность, из-за которой летчику пришлось отводить падающий самолет от ближайшего населенного пункта.