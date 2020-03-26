Злоумышленник выхватил у женщины сумку, в которой находились документы, кошелек и телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Перово задержали подозреваемого в ограблении женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у подъезда дома на Зеленом проспекте на нее сзади напал неизвестный и толкнул в спину, от чего она упала. Мужчина выхватил у потерпевшей сумку, в которой находились документы, кошелек и телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 34-летний приезжий.Установлено, что подозреваемый, выйдя из метро, следовал за женщиной вдоль Зеленого проспекта до ее дома, где совершил противоправное деяние. Убегая с места преступления, злоумышленник выбросил сумку потерпевшей, взяв ее личные вещи. Похищенное изъято и возвращено владелице.Следствием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73