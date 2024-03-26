Перед судом предстанет житель Собинки.

Перед судом предстанет житель Собинки. Мужчину обвиняют в краже и угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в декабре прошлого года. Обвиняемый распивал алкоголь в гостях у знакомой. Во время застолья он похитил телефон пьяной хозяйки и пошёл к себе домой.Женщина заметила пропажу и обратилась в полицию. Стражи порядка приехали к мужчине, и он достал складной нож, которым совершил угрожающее движение в сторону одного из полицейских.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.