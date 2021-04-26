Сотрудники московской милиции достойно и самоотверженно выполнили свой служебный и гражданский долг...

Ежегодно 26 апреля отмечается памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.35 лет назад непоправимый вред здоровью миллионов граждан всего мира и окружающей природе принес взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Ликвидация последствий аварии потребовала огромных усилий всей страны. В течение четырех лет с момента катастрофы было привлечено тысячи специалистов, рабочих, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, которые вместе с пожарными и медицинскими работниками ценой собственной жизни спасали людей.Сотрудники московской милиции достойно и самоотверженно выполнили свой служебный и гражданский долг. В зоне отчуждения на атомном объекте, локализовав очаг сильнейшей радиации, многие сотрудники органов внутренних дел города Москвы, являвшиеся участниками ликвидации, пострадали, а некоторые из них стали инвалидами. Переполняет гордость за сотрудников-ликвидаторов, которые не пожалели себя ради жизни будущих поколений.В настоящее время в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве служат 4 работника и 1 федеральный государственный гражданский служащий, 56 являются ветеранами органов внутренних дел города Москвы, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, из них 8 – инвалиды.Мы склоняем головы перед их великим подвигом. Наш священный долг – сохранить и передать память об этих мужественных людях молодым сотрудникам, как яркий пример преданности порученному делу и интересам Родины.Уважаемые герои-ликвидаторы, благодарю вас за тяжелый неоценимый труд и стойкость, проявленные в экстремальных условиях. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия!Начальник ГУ МВД России по г. Москвегенерал-лейтенант полицииО.А. Баранов