Городская администрация Екатеринбурга получила 8,2 тысячи предложений от граждан по поводу выбора нового места для строительства собора. Зарегистрировано 7,2 тысячи заявок.

Городская администрация Екатеринбурга получила 8,2 тысячи предложений от граждан по поводу выбора нового места для строительства собора. Зарегистрировано 7,2 тысячи заявок.В городе с 13 мая проходят несогласованные митинги, связанные со строительством собора в сквере. Строительство предполагалось закончить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.На данный момент строительство остановлено. 16 мая российский лидер Владимир Путин высказался за проведение опроса. ВЦИОМ 22 мая опубликовал результаты опроса, 58% горожан высказались за возведение храма в другом месте.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил отказаться от строительства религиозного сооружения в сквере, передает ТАСС.