Банк Японии в апреле стал крупнейшим покупателем японских корпоративных облигаций, а ФРС — владельцем облигаций компании, объявившей себя банкротом. Какое разрушительное влияние эти действия оказывают на финансовый рынок?

Банк Японии в апреле стал крупнейшим покупателем японских корпоративных облигаций — впервые с июня прошлого года, сообщило агентство Bloomberg.Таким образом, вмешательство японского регулятора в жизнь финансового рынка становится все более значительным. Он активно скупает гособлигации, по сути, монетизируя госдолг страны. Банк Японии является едва ли не крупнейшим акционером японских компаний, скупая их бумаги через биржевые фонды. Судя по сообщению Bloomberg, ЦБ также стремится взять на себя долговые риски предприятий страны.В целом же политика крупнейших центральных банков все сильнее разрушает принципы рыночных механизмов. За последние десять лет понятие инвестиционного риска подверглось очень сильному искажению.Например, если Федрезерв включает печатный станок, ликвидность увеличивается и премия за риск по облигациям даже не самых надежных компаний становится очень низкой.Однако сейчас ситуация стала еще хуже. Как известно, тот же Федрезерв покупает корпоративные облигации через покупку ETF фондов HYG и JNK. Таким образом американский регулятор стал владельцем облигаций только что обанкротившегося сервиса по аренде автомобилей – компании Hertz. Если раньше покупка облигаций со стороны ФРС была "бычьим" сигналом, то сейчас уже она таковым не является.Таким образом, мнения различных биржевых экспертов и аналитиков сейчас становятся все менее значимыми, поскольку фундаментальные или какие-то еще факторы уже не играют важной роли при работе на финансовых рынках.Данный конкретный случай еще раз подчеркивает, что не стоит делать поспешных выводов и покупать те бонды, которые приобретают центробанки. Их действия все больше похожи на попытки остановить взрыв финансового "пузыря", который изначально был надут без оглядки на возможные последствия.