На месте крушения вертолета Ми-8 Минобороны на Чукотке начался разбор завалов. Инфраструктура аэропорта и взлетно-посадочная полоса не пострадали: вертолет разбился на открытой местности. Погибли четыре члена экипажа.

На месте крушения вертолета Ми-8 Минобороны на Чукотке начался разбор завалов.Как сообщил ТАСС генеральный директор ФГП "Аэропорты Чукотки" Сергей Батыченко, на месте крушения работает комиссия министерства обороны и сотрудники аэропорта. Инфраструктура аэропорта Угольные Копи и взлетно-посадочная полоса не пострадали: вертолет разбился на открытой местности.Инцидент произошел 26 мая около пяти утра по времени Москвы. Экипаж проводил испытание вертолета Ми-8 после после технического обслуживания. Начался пожар, вертолет упал. В результате крушения погибли четыре человека. Предварительная причина трагедии – техническая неисправность.