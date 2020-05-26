В Красноярске началась противоклещевая обработка. Этой весной ежегодные мероприятия начались на месяц позже. В результате подрядчика удалось выбрать лишь 18 мая.

В Красноярске началась противоклещевая обработка. Этой весной ежегодные мероприятия начались на месяц позже. Причина — в городе затянулись торги на проведение обработки. В УФАС поступали жалобы от участников аукциона. В результате подрядчика удалось выбрать лишь 18 мая.Сейчас в крае — разгар клещевого сезона. Из-за теплой погоды насекомые активизировались. С каждым днем растет число укушенных. Как сообщает ГТРК "Красноярск", начали дезинсекцию с микрорайона Солнечный. Всего в этом году планируется опылить 445 гектаров — это территории в Советском, Октябрьском, Свердловском и Центральном районах. Кроме того, управляющие компании ждут от жителей заявок на обработку дворов.