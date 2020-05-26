В Ненецком автономном округе - вторая волна половодья. Уровень воды в реке Печоре растет на 10 сантиметров в сутки.

В Ненецком автономном округе — вторая волна половодья. Уровень воды в реке Печоре растет на 10 сантиметров в сутки.Вода стоит в нескольких населенных пунктах. Подтоплено более 200 жилых домов, сообщает телеканал "Россия 24". В одном из муниципалитетов ввели режим ЧС, работает оперативная группа.Пункты временного размещения готовы принять жителей, но чаще люди предпочитают остаться у родственников.