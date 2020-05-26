На первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 остаются США. Но все более тревожной становится ситуация в Латинской Америке. В некоторых странах власти закрывают на карантин целые районы.

На первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 остаются США. Но все более тревожной становится ситуация в Латинской Америке. В некоторых странах власти закрывают на карантин целые районы.В аргентинской Кордове, несмотря на ограничительные меры, на улицы вышли сотни человек. В основном это врачи. Все они выкрикивают лозунги в поддержку медработников и требуют, чтобы власти обеспечили им лучшие условия труда. К этой акции присоединились и автомобилисты. Десятки машин выстроились в шеренгу и, сигналя, медленно проехали по улицам города. У некоторых на капоте – защитный медицинский костюм.А Бразилию ожидает "темная неделя" — с таким заголовком вышла публикация на CNN. Там отмечают стремительный рост числа подтвержденных случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки заболевших стало почти на 12 тысяч больше. И свыше восьмисот человек скончались. Учитывая эти данные, США решили раньше назначенной даты приостановить въезд в страну тех, кто за последние две недели побывал в Бразилии. Мера начнет действовать уже в эту среду, 27 мая, а не в пятницу, 29 мая, как предполагалось ранее. Сами бразильцы считают подобный шаг вполне оправданным."Я думаю, что президент Трамп принял верное решение о запрете въезда путешественников из Бразилии, — говорит Наташа Яновиччи, путешественница. — А вот наш президент Болсонару не предпринимает подобных действий, потому что до сих пор не верит в серьезную вирусную угрозу. Это, на мой взгляд, безответственно".В Чили продолжаются массовые демонстрации. На улицах возводят баррикады и требуют, чтобы правительство выделило больше средств на поддержку тех, кто из-за пандемии остался без работы.В Перу, где с понедельника вновь заработала в полном объеме система общественного транспорта, начали тестировать на коронавирус прямо в метро. Нововведение действует в столице – Лиме. Власти отмечают эффективность этой меры. Треть экспресс-тестов, проведенных в подземке, показала положительные результаты. Таких пассажиров сразу отправляют в центр изоляции для больных COVID-19.В ВОЗ заявили, что сохранять бдительность придется еще долго. По крайней мере, пока не будет пройден спрогнозированный второй пик заболеваемости и не будет установлено происхождение вируса."Мы изо дня в день обсуждаем этот вопрос с нашими китайскими коллегами. Власти КНР, как и других стран, заинтересованы в том, чтобы установить природу происхождения вируса. Пекин открыт к диалогу и регулярно делится информацией, — рассказывает Майкл Райан, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. — В том числе – о ходе исследований различных вакцин. Это обнадеживает".В США после снятия ряда ограничений люди все больше устремляются на пляжи. И это – дополнительная нагрузка для стражей порядка. Им приходится следить, чтобы отдыхающие соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски. Далеко не все делают это охотно, несмотря на строгие предупреждения медиков и то, что США по-прежнему на первом месте по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.Зато к совету врачей прислушивается бывший вице-президент Джо Байден. На церемонию в День поминовения он приехал в плотной черной маске. И только глава Белого дома Дональд Трамп со своим вице-президентом Майком Пенсом все так же демонстративно маски не носят.