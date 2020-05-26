Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан назван британским интернет-порталом Squawka лучшим тренером в истории Лиги чемпионов. Француз – единственный тренер, который смог выиграть этот турнир трижды кряду.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назван британским интернет-порталом Squawka лучшим тренером в истории Лиги чемпионов. Француз – единственный тренер, который смог выиграть этот турнир трижды кряду.Зидан приводил "сливочных" к победе в Лиге чемпионов в 2016-м, 2017-м и 2018-м годах. Под руководством 47-летнего специалиста мадридцы во всех турнирах одержали 133 победы в 199 играх.Второе место в рейтинге занял экс-наставник "Барселоны" и "Баварии", ныне главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а замкнул тройку Карло Анчелотти, который сейчас тренирует "Эвертон".Также в список лучших специалистов в истории Лиги чемпионов вошли Жозе Моуринью, Луи ван Гал, Алекс Фергюсон, Юпп Хайнкес, Висенте дель Боске, Рафаэль Бенитес и Оттмар Хитцфельд.